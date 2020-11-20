Дороги, які ми вибираємо. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Результати виборів: хто насправді здобув владу у містах?

Другий тур місцевих виборів: чому люди не прийшли голосувати? Чи вдасться переможцям керувати містами без народної підтримки?

Covid та «Велике будівництво»: хто краде?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента;

Олександр Корнієнко, голова партії “Слуга Народу”;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;

Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська Солідарність”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - За життя”;

Кіра Рудик, голова партії “Голос”;

Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії “Пропозиція”, кандидат на посаду міського голови Дніпра;

Андрій Садовий, міський голова Львова, кандидат на посаду міського голови Львова, “Самопоміч”;

Олег Синютка, кандидат на посаду міського голови Львова, “Європейська Солідарність”;

Віктор Євпак, кандидат на посаду міського голови Черкас, “Голос”;

Олександр Кубраков, голова Укравтодору;

Олександр Трухін, народний депутат, «Слуга народу», заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету;

Ігор Уманський, радник голови Офісу Президента України (березень - листопад 2020);

Володимир Омелян, міністр інфраструктури України (2016-2019);

Андрій Ілларіонов, старший науковий співробітник Інституту Катона.

Вони говорять, а вирішує народ.