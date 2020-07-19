На дорозі Київ-Чоп Mazda протаранила фуру, є жертви

Сьогодні на автодорозі Київ-Чоп поблизу Мукачево сталося зіткнення вантажівки Man та автомобіля Mazda. Жертвами аварії стали 3 людини, ще двох госпіталізували з травмами.

Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

Попередньо, Mazda зіткнулася з фурою, яка рухалася на зустрічній смузі. Від зіткнення з легковим автомобілем вантажівка злетіла з дороги, після чого загорілася.

"Водій легкового автомобіля та ще двоє його пасажирів, 10-річна дівчинка та 23-річний молодий хлопець, загинули на місці аварії. 46-річна жінка, доставлена до районної лікарні для надання медичної допомоги. Водій вантажівки із забоями також госпіталізований до медзакладу", - розповіли у поліції.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті аварії загинув головний тренер футбольного клубу "Мункач" Віктор Ряшко. Цю інформацію підтвердили на сторінці ФК "Мункач" у Facebook.

Нагадаємо, в результаті потрійної ДТП у Харкові постраждала родина з двома дітьми.

Крім того, ДТП зі швидкою сталася під Києвом ввечері 18 липня; в результаті аварії постраждали три людини.