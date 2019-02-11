На дорогах України збільшилося число пристроїв вимірювання швидкості TruCam

Фото: пристрій TruCam (twitter.com/salajean)

На Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова з'явилися радари TruCam

На Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова з сьогоднішнього дня, 11 лютого, з'явилися радари для вимірювання швидкості TruCam. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В національній поліції повідомили про збільшення радарів з 30 до 50. Зокрема, TruCam з'явилися на Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра та Харкова. Нові місця вимірювання зображені на карті червоним, а ті, що вже були - синім.

Поруч з кожним постом стоять попереджувальні знаки, а також службові автомобілі на синіх проблискових маячках.

Нагадаємо, 8 жовтня 2018 року на шляхах міжнародного та національного значення почали працювати в пілотному режимі портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, призначені для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів. Прилад TruCam містить у собі спеціальне шифрування даних, що унеможливлює втручання в дані, які були ним створені.

Також патрульна поліція України опублікувала список трас, на яких з 8 жовтня розпочнеться контроль швидкісного режиму з застосуванням радар TruCam.