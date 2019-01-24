На дорогах України наразі зняті всі обмеження

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак погодна ситуація на території декількох областей залишається досить складною

На даний час всі обмеження на дорогах України зняті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на департамент комунікації Національної поліції.

Вказано, що впродовж доби поліцейські здійснювали нагляд за безпекою дорожнього руху.

"Сьогодні, 24 січня, станом на 08.00 годин були зняті усі обмеження руху транспорту. Упродовж доби поліцейські здійснювали нагляд за безпекою дорожнього руху, регулюючи доступ транспорту на ділянки з обмеженням проїзду. Відтак на даний час безперешкодний рух усіх видів транспорту забезпечено на усіх автошляхах держави", - сказано у повідомленні.

При цьому погодна ситуація на території кількох регіонів держави залишається досить складною. Відтак, на території західних областей, зокрема Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій - значний сніг. Приріст снігового покрову становить 10-15 см, місцями до 20 см. Водночас у цих регіонах залишається помірний рівень сніголавинної небезпеки (2 рівень).

Крім того, у Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях очікується сніг з переходом в дощ. На дорогах Донецької та Дніпропетровської областей - місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

У зв’язку з цим Нацполіція закликає водіїв бути уважними та обережними, неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Крім того, не слід залишати транспорт без нагляду на тривалий час, аби не заважати роботі снігоочисної техніки.

"Правоохоронці просять без нагальної потреби не вирушати у дальні поїздки, а в разі такої необхідності - належно підготувати автомобіль і заздалегідь обрати найбільш безпечний маршрут", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, протягом середи на спецлінію 102 надійшло 851 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) з усієї України.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 січня в Україні відбулося погіршення погодних умов.

Агентство писало, що через снігопади було введено обмеження руху на автодорогах у шести областях України.