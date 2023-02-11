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На дорогах гололедица, а иногда и мокрый снег: прогноз погоды на 12 февраля

Фото: прогноз погоды на 12 февраля (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Ночью по всей территории Украины ожидается мокрый дождь, днем локализующийся на юго-восточной территории. Синоптики предупреждают, что кое-где на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Мокрый снег, который пройдет с ночи по всей территории Украины, днем останется только в юго-восточной части и Карпатах; на остальной территории существенных осадков не ожидается.

На дорогах ожидается гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В стране возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Столбики термометров завтра днем покажут преимущественно от 2° мороза до 3° тепла, в южной части и Закарпатье до 6° тепла. В Карпатах в это время ожидают 4-9° мороза. Температура ночью будет от 1° до 6° мороза.

Погода в столице

В Киеве и области завтра облачно, но с прояснениями. Ночью столицу покроет мокрый снег, но днем существенных осадков не ожидается.

На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 1-6° мороза, а днем от 2° мороза до 3° тепла;

В столице ночью ожидают от 2° до 4° мороза, а днем 0-2° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на последний месяц зимы.

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