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Поможет ВСУ нанести новые удары. Партизаны в Севастополе следят за кораблями РФ (фото)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские партизаны продолжают следить за военными кораблями россиян в захваченном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".

"В течение недели наши агенты проводили разведку Стрелецкой бухты (Гагаринский район Севастополя)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они следили за вражеской деятельностью и сообщали украинской стороне об изменениях в составе.

Фото: Севастополь (t.me/atesh_ru)

"Благодаря нашей работе и помощи сотен севастопольцев, нам удастся осуществить новые удары по оккупационным кораблям. Оккупанты покинут наш город", - добавили в "АТЕШ".

Удар по кораблям РФ в Севастополе

13 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже Министерство обороны страны-террориста России проскиглило о якобы 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им.

Через некоторое время стало известно о поражении крупного российского десантного корабля и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Позже Силы спецопераций раскрыли детали атаки на Севастополь и корабли РФ.

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