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"Поможет выиграть войну". Посол вновь призвал Германию передать Taurus Украине

Вторник 12 марта 2024 13:13
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"Поможет выиграть войну". Посол вновь призвал Германию передать Taurus Украине Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Германии Алексей Макеев вновь призвал Берлин поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Системы оружия большой дальности помогут нам поразить российские склады боеприпасов и пути снабжения. Именно поэтому такие системы вооружений так важны", - заявил он.

Посол подчеркнул, что Германия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины оружием.

"Каждая система вооружения может помочь нам выиграть войну. Однако одна система не может решить проблему", - заявил Макеев.

Что касается опасений, что Германия может стать участником войны, поставляя оружие, Макеев заявил, что Украина "никогда не хотела, чтобы немецкие солдаты находились в Украине или чтобы Германия стала участником войны".

"Мы всегда говорили: дайте нам оружие, и мы сделаем свою работу", - подчеркнул украинский посол.

Дальнобойные ракеты для Украины

Ранее Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали Киеву ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

В настоящее время идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.

Подробнее о том, получит ли все-таки Украина немецкие дальнобойные ракеты - в материале РБК-Украина.

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