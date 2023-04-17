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Поможет укреплять границы. Германия передала Украине три современных автокрана

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Понедельник 17 апреля 2023 15:46
Поможет укреплять границы. Германия передала Украине три современных автокрана Фото: Государственная граница (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получила от Федеральной полиции Германии 3 современных автокрана, способных поднять вес до 50 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Немецкие полицейские заботятся об укреплении украинских границ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Госпогранслужба Украины получила от Федеральной полиции Германии 3 современных автокрана, способных поднять вес до 50 тонн. Техника уже на Украине и будет направлена на важные участки границы.

"Используют ее для инженерного обустройства государственной границы, перемещения габаритных строительных материалов и даже бронированной техники", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что Федеральное управление криминальной полиции Германии (BKA) по состоянию на середину апреля получило 337 сообщений о возможном совершении военных преступлений в Украине.

Правительство Германии предложило включить санкции против атомной промышленности России в 11-й пакет Европейского союза.

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