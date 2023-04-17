Поможет укреплять границы. Германия передала Украине три современных автокрана
Украина получила от Федеральной полиции Германии 3 современных автокрана, способных поднять вес до 50 тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Немецкие полицейские заботятся об укреплении украинских границ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Госпогранслужба Украины получила от Федеральной полиции Германии 3 современных автокрана, способных поднять вес до 50 тонн. Техника уже на Украине и будет направлена на важные участки границы.
"Используют ее для инженерного обустройства государственной границы, перемещения габаритных строительных материалов и даже бронированной техники", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что Федеральное управление криминальной полиции Германии (BKA) по состоянию на середину апреля получило 337 сообщений о возможном совершении военных преступлений в Украине.
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