Поможет нашей победе. Ким обратился к жителям Николаевской области с важной просьбой

"По просьбе военных обращаюсь к каждому из вас. Пожалуйста, не фотографируйте и не публикуйте перемещение военной техники и личного состава. Это очень поможет нашей победе", - отметил он.

Напомним, в Николаевской области закроют доступ к морским пляжам и лесам из-за минной угрозы.

Кроме того, из-за российских обстрелов 2 мая в Николаевской области пострадали два человека, есть разрушения.

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