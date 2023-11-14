Поможет эффективнее запускать дроны. Минцифра тестирует новый мобильный комплекс РЭБ

В Украине тестируют новый мобильный и модульный комплекс радиоэлектронной борьбы "ЭТЕР". Он поможет военным эффективнее выполнять задачи на поле боя.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"ЭТЕР - это комплекс пеленгаторов, который обнаруживает вражеские сигналы радиостанций, дронов и РЭБов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это поможет военным эффективнее выполнять боевые задачи, запускать беспилотники и поражать вражеские позиции.
Федоров пишет, что перед запуском дрона бойцы проверяют наличие сигнала вражеского РЭБа, а затем формируют безопасный маршрут для "птички".
Фото: Новый комплекс (t.me/zedigital)
Сам комплекс мобильный и модульный, что позволяет быстро заменять поврежденные компоненты. Сейчас разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения Сил обороны.
Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран.
На этом форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров, а также украинских государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.
Сообщалось, что Украина развивает технологии радиоэлектронной борьбы с правительственной программой Brave1. Так, был разработан собственный "купол от дронов" под названием Piranha AVD 360.
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