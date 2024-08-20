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Помощь от ООН уже получили 470 тысяч украинских пенсионеров: кто имеет право на выплаты

Украина, Вторник 20 августа 2024 10:49
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Помощь от ООН уже получили 470 тысяч украинских пенсионеров: кто имеет право на выплаты Фото: Помощь от ООН получили 470 тысяч пенсионеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Около 470 тысяч украинских пенсионеров уже получили выплаты на сумму 2,01 млрд гривен по программе Всемирной продовольственной программы ООН. Помощь предназначена людям из прифронтовых областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В рамках программы дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию менее 3250 грн и проживают на территориях активных или возможных боевых действий и не получали после 1 марта 2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособия на жительство для ВПЛ.

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не требуется. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, имеющейся в базах данных Пенсионного фонда.

"Украина имела крепкие системы социальной помощи еще до войны, и этот проект является ярким примером того, как мы можем использовать эти механизмы для поддержки наиболее уязвимых людей в сложное время", – сказал Ричард Рейган, директор ВПП в Украине.

По его словам, это не только экономически эффективно для ВПП, но и очень удобно для пожилых пенсионеров - получать необходимую помощь без необходимости подавать заявки или документы.

Программа ООН

Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Список получателей выплат определяется с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата пособия производится без обращения лица в ВПП или в ПФУ.

В июне Всемирная продовольственная программа ООН продлила программу дополнительной денежной помощи для пенсионеров до конца 2024 года.

Программа финансируется за счет Германии, Норвегии, Финляндии, Европейского Союза, Швеции, Швейцарии и частных доноров.

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