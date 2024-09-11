"Помогла" более сотни уклонистов. Экс-заместитель главы Волынской ОГА разоблачена на "схеме"

Бывшая заместитель главы Волынской областной военной администрации (ОВА), а также ее сообщники разоблачены на незаконной переправке военнообязанных через границу. В целом они "помогли" более сотни уклонистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Что произошло

Согласно данным следствия, подозреваемые организовали «схему» уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин. Среди организаторов:

руководители общественных организаций;

физические лица-предприниматели и другие.

С августа 2022 по апрель 2023-го подозреваемые "помогли" с незаконным пересечением границы более 100 военнообязанных, которых выдавали за «волонтеров».

Фото: экс-замглавы Волынской ОВА разоблачена на "схеме" (t.me/pgo_gov_ru)

"Подозреваемые вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу. По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тысяч долларов с человека, деньги участникам преступной организации передавали через посредников", - пишет Офис генпрокурора.

Что угрожает

Бывшему заместителю главы ОВА, а также ее семи сообщникам

сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная преступной организацией).

Им грозит до 12 лет тюрьмы.