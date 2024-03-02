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Помощь защитникам: как получить единовременную выплату в случае установления инвалидности

Суббота 02 марта 2024 11:52
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Помощь защитникам: как получить единовременную выплату в случае установления инвалидности Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Военнослужащие, получившие инвалидность в результате боевых действий, имеют право на единовременную денежную помощь (ЕДП) от государства. Обновленный порядок выплаты ЕДП делает ее более доступной и удобной для получения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Львовской ОВА.

Получить денежную помощь можно не позднее чем через 3 года после выдачи соответствующей справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности.

Тем, кто служит, необходимо подать соответствующий рапорт командиру воинской части. Бывшим военнослужащим, которые уволились из ВСУ, надо подать документы в ТЦК и СП, где они состоят на учете.

По месту подачи документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных.

Какие документы нужны:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • номер банковского счета;
  • справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданной командиром воинской части;
  • постановления военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);
  • справки МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности;
  • извлечение из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

Лицам, которые уволились из ВСУ, необходимо также подать выписку из приказа воинской части, подтверждающую их исключение из списков в связи с увольнением.

Комиссия Минобороны принимает решение о назначении ОГД и доводит их до воинской части или ОТЦК и СП соответственно, которые осуществляют выплаты денежной помощи.

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