Помощь защитникам: как получить единовременную выплату в случае установления инвалидности
Военнослужащие, получившие инвалидность в результате боевых действий, имеют право на единовременную денежную помощь (ЕДП) от государства. Обновленный порядок выплаты ЕДП делает ее более доступной и удобной для получения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Львовской ОВА.
Получить денежную помощь можно не позднее чем через 3 года после выдачи соответствующей справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности.
Тем, кто служит, необходимо подать соответствующий рапорт командиру воинской части. Бывшим военнослужащим, которые уволились из ВСУ, надо подать документы в ТЦК и СП, где они состоят на учете.
По месту подачи документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных.
Какие документы нужны:
- паспорт;
- идентификационный номер;
- номер банковского счета;
- справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданной командиром воинской части;
- постановления военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);
- справки МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности;
- извлечение из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.
Лицам, которые уволились из ВСУ, необходимо также подать выписку из приказа воинской части, подтверждающую их исключение из списков в связи с увольнением.
Комиссия Минобороны принимает решение о назначении ОГД и доводит их до воинской части или ОТЦК и СП соответственно, которые осуществляют выплаты денежной помощи.
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