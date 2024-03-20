Помощь Украине от США. У Байдена отказались делать прогнозы

В администрации президента США Джо Байдена уверены, что во время голосования Палаты представителей законопроект о пакете помощи для Украины получит сильную двухпартийную поддержку. Но не стали делать прогноза, как скоро это может произойти.

Представитель Белого дома отметил, что у Байдена рассматривают соответствующий законопроект, "зависший" в Палате представителей, как основной для разблокирования финансирования помощи Украине.

Так Салливан ответил на вопрос корреспондента РБК-Украина о том, как скоро может быть одобрен пакет помощи Украине от Штатов в лучшем случае, и есть ли у администрации Байдена "план Б", если Конгресс не сможет его одобрить.

"Как я уже говорил, я уверен, что мы сможем получить сильную двупартийную поддержку при голосовании Палаты представителей за пакет помощи Украине. Потому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о плане Б", - сказал он.

По словам американского чиновника, вопрос одобрения помощи Украине уже затянулся.

"Я не буду делать прогнозы о том, когда именно это будет сделано (проголосована помощь Украине, - ред.), но мы работаем над тем, чтобы сделать это как можно скорее, и президент Байден работает над этим ежедневно. Но я не могу сделать конкретный прогноз сегодня", - заявил Салливан.

Проблемы с помощью США для Украины

Отметим, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент.

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, помощи украинским войскам хватит на несколько недель.

Недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей США разблокирует законопроект о помощи Украине. Однако документ будет существенно отличаться от пакета внешней помощи в размере 95 млрд долларов, который Сенат принял в прошлом месяце.