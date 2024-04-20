RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помощь Украине от США. Байден призвал Сенат как можно скорее одобрить законопроект

Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден призвал Сенат быстро направить законопроект о помощи Украине ему на подпись, чтобы Соединенные Штаты могли быстрее отправить оружие и оборудование для удовлетворения срочных потребностей Украины в поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

В заявлении Байдена отмечается, что Палата представителей сегодня проголосовала "за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене".

"В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на вызов истории, утвердив срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами", - заявил президент США.

Он отметил, что законопроект принят в "чрезвычайно неотложный момент", когда Украина подвергается непрерывной бомбардировке со стороны России.

"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении.

Сегодня, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине.

Что в пакете – подробно.

Во вторник, 23 апреля, законопроект должен быть рассмотрен американским Сенатом. Затем он поступит на подпись президенту США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденВойна в Украине