Помощь Украине от США. Байден призвал Сенат как можно скорее одобрить законопроект

В заявлении Байдена отмечается, что Палата представителей сегодня проголосовала "за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене".

"В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на вызов истории, утвердив срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами", - заявил президент США.

Он отметил, что законопроект принят в "чрезвычайно неотложный момент", когда Украина подвергается непрерывной бомбардировке со стороны России.

"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении.