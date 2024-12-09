Помощь UGB для UNBROKEN достигнет 40 млн грн к концу 2024 года

Сотрудничество партнеров началось в марте этого года, когда был подписан соответствующий меморандум. С этого момента помощь UNBROKEN является главным благотворительным проектом банка в 2024 году.

"Помогать UNBROKEN – это поддерживать наших военных, ветеранов, пострадавших от войны украинцев и способствовать их возвращению к активной жизни. Именно поэтому UGB системно сотрудничает с центром, чтобы каждый нуждающийся в восстановлении имел возможность получить помощь", - отметил и.о. председателя правления "Укргазбанка" Родион Морозов.

Банк уже выделил более 27 млн грн благотворительной помощи для UNBROKEN. Из них 23,6 млн. грн. было направлено на закупку экологических и сейсмостойких CLT-панелей для комплексной реконструкции центра. Благодаря благотворительным средствам банка и других благотворителей UNBROKEN достроил два этажа корпуса. Оптимизация пространства после завершения реконструкции позволит увеличить количество стационарных кроватей с 65 до 139. По данным UNBROKEN центр сможет принимать 3000-3500 пациентов в год, то есть вдвое больше, чем до реконструкции.

Также банк предоставил более 3,5 млн. грн. благотворительной помощи на закупку оборудования для двух кабинетов восстановления слуха. Экспертную поддержку оказала общественная организация "Почувствуй". Ухудшение и потеря слуха из-за взрывов и контузии являются одними из самых распространенных травм у военнослужащих и пострадавших в результате войны.

Такие травмы часто воспринимают как второстепенные, в то время как эффективность лечения зависит от своевременной диагностики и реабилитации. Один кабинет предназначен для обследования и восстановления взрослых пациентов, а в другом помогают детям. Чтобы предоставить качественную помощь пациентам и поддержать их на каждом этапе, вместе с отоларингологами UNBROKEN в центре работают сурдопедагоги ОО "Ощути", которые проводят комплексную диагностику слуха, групповые и индивидуальные занятия по адаптации и поддержке, а также оказывают психологическую помощь.

За 6 месяцев работы первоначальное обследование слуха прошли 170 пациентов, из них 14 детей. 89 пациентов посетили коррекционные консультации в кабинете восстановления слуха.

"Каждый заслуживает возможности услышать жизнь во всей ее полноте, и кабинеты восстановления слуха в центре UNBROKEN помогут реализовать это право. Мы видим, как наши усилия приносят реальные результаты. Например, один из защитников, потерявший слух во время боевых действий, после слухопротезирования и реабилитации, предоставленной специалистами ОО "Почувствуй", не только вернулся к активной жизни, но и почувствовал вдохновение учиться новой специальности и найти новое призвание. Это показывает, что наши усилия могут помочь людям не только восстановить слух, но и найти новый смысл в жизни", - отметила Дарья Герасимчук, исполнительный директор ГО "Почувствуй".

До конца этого года банк планирует оказать благотворительную помощь центру на закупку медицинского оборудования. Всего за 2024 год она составит около 40 миллионов гривен.

"Мы чрезвычайно благодарны "Укргазбанку" за поддержку наших несгибаемых пациентов и медработников. Благодаря их помощи мы сможем уже через несколько месяцев открыть дополнительные два этажа для лечения пострадавших от войны людей. Сейчас очередь в Центр - 37 пациентов на одно койкоместо. Благодаря помощи партнеров мы сможем одновременно помогать большему количеству людей", - добавил Олег Билянский, руководитель Национального реабилитационный центр UNBROKEN.

Национальный реабилитационный центр UNBROKEN – это уникальное место, где взрослые и дети, пострадавшие от российской агрессии, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Это реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование.

Пострадавшим не только устанавливают протезы, здесь их производят. Кроме того, в центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией пострадавших военных и гражданских. Цель центра – чтобы люди с военными травмами не должны были ехать на лечение за границу, а спасать, протезировать, реабилитировать их можно было в Украине.

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