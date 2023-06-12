Помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области: сбор еврейской общины Украины

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман проводит сбор средств на помощь и закупку всего необходимого для пострадавших от наводнения в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Помочь волонтерской инициативе можно донатами на фандрайзинговой платформе Charidy.com по ссылке.

С первых дней после подрыва россиянами Каховской ГЭС Моше Асман с группой волонтеров находился в Херсоне и области, помогая с эвакуацией населения и обеспечением людей продуктами, водой, лекарствами и другими необходимыми товарами.

Во время эвакуации жителей подтопленных населенных пунктов главный раввин вместе с сопровождающими попал под вражеский обстрел.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о еврейском поселении под Киевом Анатевка, которое с начала войны превратилось в гуманитарный хаб. Здесь принимают переселенцев с пострадавших от войны регионов.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня. Из-за этого в Херсонской и Николаевской областях затопило десятки населенных пунктов.

Затопление привело к трагическим последствиям. Так, в Херсонской области погибли 8 человек, еще 42 человека считаются без вести пропавшими. А в Николаевской области известно о гибели двух жителей.

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