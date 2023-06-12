ua ru
Пн, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области: сбор еврейской общины Украины

Новина українською →
Понедельник 12 июня 2023 15:45
Помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области: сбор еврейской общины Украины Фото: еврейская община Украины объявила сбор помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман проводит сбор средств на помощь и закупку всего необходимого для пострадавших от наводнения в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Помочь волонтерской инициативе можно донатами на фандрайзинговой платформе Charidy.com по ссылке.

С первых дней после подрыва россиянами Каховской ГЭС Моше Асман с группой волонтеров находился в Херсоне и области, помогая с эвакуацией населения и обеспечением людей продуктами, водой, лекарствами и другими необходимыми товарами.

Во время эвакуации жителей подтопленных населенных пунктов главный раввин вместе с сопровождающими попал под вражеский обстрел.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о еврейском поселении под Киевом Анатевка, которое с начала войны превратилось в гуманитарный хаб. Здесь принимают переселенцев с пострадавших от войны регионов.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня. Из-за этого в Херсонской и Николаевской областях затопило десятки населенных пунктов.

Затопление привело к трагическим последствиям. Так, в Херсонской области погибли 8 человек, еще 42 человека считаются без вести пропавшими. А в Николаевской области известно о гибели двух жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области
Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны