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Помощь переселенцам: Минсоцполитики направило на выплаты 5,7 млрд гривен

Фото: ВПЛ получили деньги за август (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики 15 августа направило 5,71 млрд гривен на выплату пособий на проживание для внутренне перемещенных лиц. В общей сложности деньги получат 2,5 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, сейчас выплаты производятся по новым правилам. По решению правительства было введено два выплатных периода (15 и 28 числа каждого месяца) вместо трех, как это было раньше.

"Это означает, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживание для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно", - говорится в сообщении.

Новые правила

Согласно постановлению правительства, для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, с 1 августа 2023 года оно автоматически продлевается только на 6 месяцев до конца января 2024 года.

При этом выплаты были прекращены гражданам, которые находились длительный период за границей: минимум месяц по состоянию на 15 июля и не вернулись в Украину на 1 августа 2023 года (более 109 тыс. получателей, по данным Государственной пограничной службы Украины)

Введение новых правил и верификация, проведенная Министерством финансов, позволили прекратить выплаты гражданам

  • по которым уже зарегистрирован факт смерти - около 9,5 тыс. граждан;
  • лицам, получавшим выплаты в нескольких громадах - почти 9,8 тыс. получателей;
  • более 25,6 тыс. человек - получали помощь как ВПЛ, переместились из регионов, в которых уже не ведутся активные боевые действия и не оккупированы РФ, а жилье является невредимым.

 

Напомним, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Крупнейшим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд гривен. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

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Министерство социальной политикиВнутренне перемещенные лица