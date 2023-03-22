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Помощь Киеву от Вильнюса составила уже полмиллиона евро, - Кличко

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Среда 22 марта 2023 19:38
Помощь Киеву от Вильнюса составила уже полмиллиона евро, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией Вильнюса, которую возглавляет мэр города Ремигиюс Шимашюс. Литовские партнеры заверили, что и дальше будут поддерживать Украину и Киев в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.

"Сегодня встретился с мэром Вильнюса Ремигиусом Шимашюсом и делегацией литовской столицы, которая прибыла с визитом в Киев. Рассказал о ситуации в столице Украины, разрушениях и убытках, нанесенных ракетными обстрелами российских варваров по объектам критической инфраструктуры и жилым домам киевлян. Поблагодарил за помощь в гуманитарной сфере - в частности, за то, что Вильнюс с первых дней полномасштабной войны принимал и размещал украинских беженцев. Литовские партнеры подчеркнули, что и дальше будут помогать и поддерживать Украину и Киев - политически, экономически и гуманитарно", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что с начала широкомасштабной войны Вильнюс доставил гуманитарную помощь на 100 000 евро. Еще 400 000 евро город-побратим Киева перечислил благотворительными средствами.

"Ценим мы и то, что этой очень сложной для Украины и столицы зимой Вильнюс передал Киеву 20 генераторов. А также - газовые плиты с баллонами, батарейки и устройства для подзарядки, фонарики. Мы благодарны за это и настроены на дальнейшее сотрудничество с мэрией Вильнюса, литовским бизнесом, общественными организациями в реализации совместных проектов. В частности, и в послевоенном восстановлении и развитии Киева", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева встречался с правительственным уполномоченным Чешской Республики по восстановлению Украины Томашем Копечным и представителями чешского бизнеса. Обсуждалось участие Чехии в инфраструктурном восстановлении Киева и поддержка чешской стороны в реабилитации наших воинов-защитников.

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