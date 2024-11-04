Помощь Ирана превратила йеменских повстанцев-хуситов в мощную военную силу, - ООН

Йеменские повстанцы-хуситы превратились из местной вооруженной группировки с ограниченными возможностями в мощную военную организацию, пользующуюся поддержкой Ирана, иракских вооруженных группировок, ливанских боевиков Хезболлы и других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Поддерживаемые Ираном хуситы использовали войну Израиля и ХАМАС в Секторе Газа, чтобы завоевать популярность в регионе и за его пределами, заявили эксперты, отслеживающие санкции против хуситов, в 537-страничном докладе Совету безопасности ООН.

Чтобы поддержать ХАМАС хуситы нападают на суда в Красном море и Аденском заливе, нарушая правила мирового судоходства в ключевом геополитическом регионе.

Несмотря на заявления хуситов о том, что их целями будут суда, связанные с Израилем, комиссия заявила, что ее расследования показали, что повстанцы наносят удары по судам без разбора.

Анализ данных Международной морской организации, США и Великобритании показал, что в период с 15 ноября 2023 года по 31 июля 2024 года из районов, контролируемых хуситами, было совершено не менее 134 нападений на торговые и коммерческие суда, а также военные корабли США и Великобритании в Красном море и Аденском заливе.

По словам экспертов, в ходе своих атак хуситы использовали новую баллистическую ракету "Хатем-2".

Эксперты ООН заявили, что йеменский конфликт, начавшийся как внутренняя борьба и переросший в региональное противостояние, "теперь перерос в крупный международный кризис".

По оценкам экспертов, численность боевиков-хуситов сейчас оценивается в 350 тысяч человек по сравнению с 220 тысячами в 2022 году и 30 тысячами в 2015 году.

"Группа наблюдает за трансформацией хуситов из локальной вооруженной группировки с ограниченными возможностями в мощную военную организацию, расширяющую свои оперативные возможности далеко за пределы территорий, находящихся под их контролем", — говорится в докладе.

Эксперты заявили, что трансформация стала возможной благодаря передаче военной техники и обучению, проведенному элитными силами Корпуса стражей исламской революции Ирана , Хезболлой, а также иракскими специалистами и техниками.