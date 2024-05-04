Помощь безработным в Украине: сколько платят и как оформить
Безработные в Украине имеют право получить пособие от государства. Для этого нужно встать на учет в центр занятости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости и "Дію".
Помощь могут выплачивать в течение 90 календарных дней, но не больше. Для лиц предпенсионного возраста срок выплат составляет 360 календарных дней.
Для оформления выплат нужно получить статус безработного. Это можно сделать, обратившись в ближайший центр занятости, или подать заявку через "Дію".
Как подать онлайн-заявку:
- Нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- Далее нужно выбрать услугу получения статуса безработного.
- Выберите форму подачи заявления - стандартная или упрощенная.
Упрощенной формой могут воспользоваться переселенцы и лица, которые находятся на временно оккупированных территориях или на территориях, где ведутся боевые действия и которые не имеют всех документов для получения статуса безработного.
По стандартной форме могут подать заявление все граждане. Нужны электронные копии документов и электронная подпись.
Минимальный размер пособия безработным составляет 1500 гривен, а максимальный - 7100 гривен.
Сколько безработных в Украине
Как сообщала Государственная служба занятости, в Украине по состоянию на декабрь 2023 года было зарегистрировано официально немного больше 96 тысяч безработных. При этом специалисты отмечали, что уровень безработицы снизился, поскольку в декабре 2022 года в Украине зарегистрировали 186,5 тысячи безработных.
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