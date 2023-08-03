Помогал уклонистам сбежать за границу. ГБР задержало чиновника КГВА

Чиновник КГВА также является начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Он организовал схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

По данным следствия, "услуги" чиновника стоили 10 тысяч долларов. За эти деньги уклонистам оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе. Правоохранители зафиксировали несколько случаев выдачи поддельных документов.

ГБР задержало чиновника "на горячем" - во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов.

Правоохранители провели обыск по месту жительства, в районном территориальном центре комплектования и Киевской городской военной администрации. Найдено более 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Предварительная правовая квалификация преступления - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Чиновнику грозит до 9 лет тюрьмы.

Сейчас готовится подозрение фигуранту, а суд вскоре изберет меру пресечения.

Проверки военкоматов

Напомним, после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

Так, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено почти 100 обысков в военкоматах 11 областей Украины.

Также недавно задержали начальника Ровенского областного ТЦК Сергея Луцюка, избившего подчиненного, а его коллега снимал издевательство на камеру.

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