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Помогал уклонистам бежать за границу: экс-замглавы Службы судебной охраны получил подозрение

Иллюстративное фото: экс-замглавы Службы судебной охраны получил подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Службы судебной охраны, который организовал незаконную переправку уклонистов за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками организовал масштабную схему незаконного выезда мужчин за пределы Украины.

Он предоставлял уклонистам документы от подконтрольных юридических лиц о том, что они водители-перевозчики гуманитарных грузов. Для согласования этих документов-разрешений на выезд за границу мужчина "в темную" использовал собственные связи среди знакомых в госучреждениях.

Стоимость "услуг" составляла от 2 до 5 тысяч долларов с одного человека.

Таким образом, он способствовал своим "клиентам" в уклонении от мобилизации и препятствовал законной деятельности ВСУ.

При этом для правосудия подозреваемый сбежал в одну из европейских стран под видом волонтера в марте 2023 года. Поскольку он скрывается за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Ранее были разоблачены его сообщники, которые уже осуждены за указанные преступления.

Бывшему заместителю главы Службы судебной охраны инкриминировали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в государстве было введено военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Несмотря на это, в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. В частности, в Одесской области рецидивист организовал схему вывоза уклонистов в Приднестровье.

К тому же, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову.

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выезд за границуОфис Генпрокурора