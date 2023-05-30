Помогал россиянам захватить "Артек". Предателю из Крыма объявили подозрение

Бывшему правоохранителю из Крыма объявили подозрение в государственной измене. Он помог россиянам захватить детский лагерь "Артек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В момент оккупации Крыма в 2014 году предатель служил в украинских правоохранительных органах и охранял "Артек". За помощь в захвате лагеря он получил должность в незаконном "Министерстве внутренних дел".

По данным следствия, в 2019 году предатель перешел в Росгвардию. Он занимается преследованием несогласных с российской оккупацией украинцев в Крыму. Бывший правоохранитель также разгонял митинги и демонстрации.

ГБР объявило фигуранту подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам, поддержавшим незаконную аннексию оккупированных регионов Украины.

Также суд вынес приговор депутату из Крыма, поддержавшему оккупацию полуострова. Он получил 12 лет заключения.

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