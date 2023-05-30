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Помогал россиянам захватить "Артек". Предателю из Крыма объявили подозрение

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Крым, Вторник 30 мая 2023 10:52
Помогал россиянам захватить "Артек". Предателю из Крыма объявили подозрение Фото: ДБР объявило подозрение еще одному предателю из Крыма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшему правоохранителю из Крыма объявили подозрение в государственной измене. Он помог россиянам захватить детский лагерь "Артек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В момент оккупации Крыма в 2014 году предатель служил в украинских правоохранительных органах и охранял "Артек". За помощь в захвате лагеря он получил должность в незаконном "Министерстве внутренних дел".

По данным следствия, в 2019 году предатель перешел в Росгвардию. Он занимается преследованием несогласных с российской оккупацией украинцев в Крыму. Бывший правоохранитель также разгонял митинги и демонстрации.

ГБР объявило фигуранту подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам, поддержавшим незаконную аннексию оккупированных регионов Украины.

Также суд вынес приговор депутату из Крыма, поддержавшему оккупацию полуострова. Он получил 12 лет заключения.

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ГБР Артек госизмена Крим
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