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Помогал воровать газ в Донецке. СБУ объявила подозрение экс-чиновнику "Газпрома"

Фото: СБУ объявила подозрение экс-чиновнику "Газпрома" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Следователи объявили подозрение трем российским чиновникам, возглавившим захватнические органы во временно захваченных районах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

В Донецкой области сообщено о подозрении так называемому "гендиректору концерна Донбассгаз" Андрею Иченко. В 20218 году он был назначен на должность при личной протекции террориста Пушилина.

Россиянин выполнял задачи Москвы и организовывал поставки российского газа вожакам террористической организации "ДНР". Также он занимался пополнением оккупационных группировок на средства работников "Донбасгаза".

Кроме этого в Запорожской области был идентифицирован российский пропагандист - Андрей Маркин. Он возглавил созданную захватчиками "Розовскую поселковую администрацию".

Подозреваемый известен как автор книг о тактике ведения боя в городских условиях и организаторе ряда реконструкций времен Второй мировой войны. Он публично поддержал вооруженную агрессию против Украины.

Маркин организовывал проведение псевдореферендума во временно захваченном поселке.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Также правоохранители задокументировали деятельность гражданина РФ Сергея Савчука – пропагандиста российских информресурсов "РИА Новости" и "Звезда". Он в соцсетях распространял фейки о ситуации на фронте, героизировал россиян и выступал за продолжение мобилизации в России.

Все три фигуранта скрываются от правосудия на территории страны-агрессора и во временно захваченных регионах Украины.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Украина тем временем сообщила о подозрении кремлевскому политтехнологу, соратнику основателя ППК "Вагнера" Александру Малькевичу, ответственному за запуск РосТВ на временно оккупированной Херсонской области.

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