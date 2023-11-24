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Помогал готовить удары по Виннице. Суд вынес приговор очередному предателю

Фото: Помогал готовить удары по Виннице. Суд вынес приговор очередному предателю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор российскому агенту ФСБ, который в начале лета готовил ракетные удары по Виннице. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что произошло

В июне текущего года предатель занимался подготовкой воздушных атак России по Виннице. Для выполнения вражеского задания он в течение нескольких недель обходил улицы города и скрыто фотографировал места базирования и пути перемещения Сил обороны. Таким образом он планировал выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники ВСУ. 

В частности, российский агент проводил разведку вокруг важных промышленных объектов для определения уровня их защищенности и технического состояния.

Враг планировал использовать разведывательную информацию для прицельных ударов по Виннице из ракетного вооружения и дронов-камикадзе.

"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания. Тем самым были сорваны планы захватчиков по проведению серии воздушных атак по городу", - пишет пресс-служба. 

Предателем оказался 30-летний житель Винницы, который активно поддерживал войну России против Украины в российских соцсетях. 

Во время обыска был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для скрытой фотофиксации и переписки с агрессором.

15 лет за решеткой 

Предатель был признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. 

Суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области задержали предателя, который во время оккупации "сдал" своего отца. Коллаборант рассчитывал на получение "должности" от Владимира Сальдо.

Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.

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ВинницаСлужба безопасности Украины