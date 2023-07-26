ua en ru
Ср, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Помогали" избежать призыва. В трех областях полиция задержала сотрудников ТЦК

Новина українською →
Украина, Среда 26 июля 2023 16:32
"Помогали" избежать призыва. В трех областях полиция задержала сотрудников ТЦК Фото: Задержание (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в трех областях задержали сотрудников военкоматов, которые за деньги "помогали" военнообязанным избежать призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Сотрудники Национальной полиции Украины проводят системные и комплексные мероприятия для выявления и пресечения коррупционных схем, к организации которых причастны работники Территориальных центров комплектования и Социальной поддержки. За денежное вознаграждение они помогают мужчинам призывного возраста избежать призыва или получить отсрочку от призыва", - говорится в сообщении.

Волынская область

В Волынской области заместитель начальника одного из районных военкоматов требовал у призывника 1000 долларов.

Правоохранители совместно со следователями и под процессуальным руководством Волынской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона задержали фигуранта во время получения части средств - 25 тысяч гривен.

Работнику военкомата избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Днепропетровская область

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области задержали чиновника одного из районных военкоматов.

Он получил 1000 долларов и 12 тысяч гривен за то, что пообещал "оттянуть время" призыва на максимально возможный срок.

Работнику военкомата избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 215 тысяч гривен залога.

Черновицкая область

Оперативники УСР в Черновицкой области разоблачили двух военнослужащих одного из областных мобилизационных отделений на систематическом вымогательстве взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе.

Задержали фигуранта во время очередного транша неправомерной выгоды - 9 000 гривен. Работникам военкомата избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в более 536 тысяч гривен каждому.

"Надо отметить, что только в прошлом месяце правоохранители задерживали одного из командиров этого же центра комплектования на взятке в 3 000 долларов за снятие уклониста с воинского учета по состоянию здоровья", - пояснили в полиции.

Какое наказание могут получить работники ТЦК

Всем задержанным объявили о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Фото: задержание (npu.gov.ua)

Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Проверки военкоматов в Украине

В Украине инициировали масштабные проверки ТЦК и СП после того, как одесского военкома Евгения Борисова уличили в незаконном обогащении на общую сумму 188 млн гривен. Оказалось, что он владеет недвижимостью в Испании стоимостью 3 млн 700 тысяч евро.

Вчера военкома Евгения Борисова арестовали, а НАПК начало более 100 проверок, связанных с военкомами в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал первые результаты проверок ТЦК и СП в Украине неутешительными.

Заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что уже сообщено о подозрении 21 человеку. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек - направлены в суд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область Днепропетровская область полиция коррупция Черновицкая область
NEWS
ВСУ наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте
ВСУ наступают на трех направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов