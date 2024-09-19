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Помогали РФ восстанавливать НПЗ. СБУ разоблачила руководство проектного института в Киеве

Фото: руководство проектного института в Киеве помогало восстанавливать РФ атакованные НПЗ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила руководство проектного института в Киеве. Оно помогало РФ восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности разоблачила руководящий состав ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве на сотрудничестве с РФ. Среди задержанных - председатель правления, два руководителя специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, они помогали оккупантам восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.

"По заказу РФ чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ. Общая стоимость российских "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен", - добавили в ведомстве.

 

Руководство проектного института в Киеве помогало РФ восстанавливать атакованные НПЗ (t.me/SBUkr)

В эту сумму входило также дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ страны-агрессора.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове изъяли мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с РФ.

В настоящее время четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Атаки Украины на российские НПЗ

Украина в последнее время провела серию атак на нефтеперерабатывающие заводы в России, задействованные в обеспечении оккупантов на фронте.

Как в мае писал Bloomberg, атаки украинских дронов по российской энергоинфраструктуре вывели из строя 14% НПЗ и привели к росту внутренних цен на топливо.

В частности, из-за атаки дронов, Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу установки комбинированной переработки нефти "Евро+".

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