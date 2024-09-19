Помогали РФ восстанавливать НПЗ. СБУ разоблачила руководство проектного института в Киеве

"Служба безопасности разоблачила руководящий состав ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве на сотрудничестве с РФ. Среди задержанных - председатель правления, два руководителя специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, они помогали оккупантам восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.

"По заказу РФ чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ. Общая стоимость российских "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен", - добавили в ведомстве.

Руководство проектного института в Киеве помогало РФ восстанавливать атакованные НПЗ (t.me/SBUkr)

В эту сумму входило также дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ страны-агрессора.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове изъяли мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с РФ.

В настоящее время четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.