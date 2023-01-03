Помогала перебрасывать эшелоны РФ в Украину. В Херсоне СБУ задержала коллаборантку

Злоумышленницей оказалась бывшая чиновник межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации. Вскоре она возглавила "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги".

На этой должности помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте. Таким образом злоумышленница способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России.

Также она организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору.

После освобождения областного центра сотрудники СБУ задержали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.