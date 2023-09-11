Помогает избежать штрафов: шерингом авто в "Дії" воспользовались более 200 тысяч раз

За нарушение ПДД должен отвечать человек, который находится за рулем, а не владелец транспортного средства. Чтобы самому не платить штрафы в случае нарушения ПДД, водители пользуются опцией назначения должного пользователя.

Как выполнить шеринг авто в "Дії"

Эта услуга легка в использовании и осуществляется в несколько кликов. Для этого в приложении "Дія" должны отражаться паспорт и водительское удостоверение соответствующей категории того лица, которое хочет стать надлежащим пользователем. А для владельца – свидетельство о регистрации транспортного средства.

Также водители могут назначить должного пользователя в любом удобном для себя сервисном центре МВД или онлайн – через Электронный кабинет водителя.

После шеринга авто у нового пользователя в "Дії" отобразится свидетельство о регистрации транспортного средства. После этого он сможет управлять этим транспортным средством. Также обе стороны при необходимости могут онлайн упразднить шеринг авто. Это можно сделать через приложение, или электронный кабинет водителя.

Новые услуги в "Дії"

Ранее РБК-Украина рассказывала, как оформить пособие по безработице через "Дію".

Также недавно стало известно, что место регистрации снова можно изменить в приложении "Дія". Однако эта услуга доступна не всем украинцам.