Помогает РФ перебрасывать танки в Украину. СБУ объявила подозрение главному "таможеннику ДНР"
Главному "таможеннику ДНР" сообщили о подозрении. Он, среди прочего, обеспечивает переброску российских танков в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Владимира Боенко - руководителя оккупационной "таможни ДНР" во временно захваченной части территории Донецкой области.
На этой должности коллаборант обеспечивает опрокидывание военной техники, артвооружения и боеприпасов из России на восточный фронт Украины.
Для этого Боенко передал командованию вооруженными силами РФ бывшие склады и ангары Донецкой таможни общей площадью в тысячи квадратных метров.
Сейчас оккупанты используют захваченные помещения в качестве транзитных логистических центров для дальнейшей переправки вооружений, в том числе тяжелой бронетехники, на передовую.
Что известно о Боенко
По данным следствия, до захвата Донецка фигурант был заместителем начальника восточного регионального управления Государственной таможенной службы Украины.
Однако, в апреле 2014 года должностное лицо пошло на сотрудничество с подконтрольными России террористами "ДНР", а впоследствии получило «назначение» в местную оккупационную администрацию РФ.
Там он долгое время занимался вывозом из временно захваченной части территории региона в страну-агрессор агропромышленной, угольной и металлургической продукции.
Затем в ноябре 2022 года коллаборант стал главой оккупационной "таможни" в Донецке.
Объявление подозрения
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Боенко о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории на востоке Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.
Напомним, что в начале года двум жителям Донецкой области объявлено подозрение в госизмене.
Мы также писали, что сын гауляйтера из Харьковской области получил 10 лет тюрьмы. Он организовал размещение на территории Шевченковской общины билбордов с агитацией за российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.