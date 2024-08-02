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Помогает РФ перебрасывать танки в Украину. СБУ объявила подозрение главному "таможеннику ДНР"

Украина, Пятница 02 августа 2024 16:44
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Помогает РФ перебрасывать танки в Украину. СБУ объявила подозрение главному "таможеннику ДНР" Фото: СБУ сообщила о подозрении главному "таможеннику ДНР" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Главному "таможеннику ДНР" сообщили о подозрении. Он, среди прочего, обеспечивает переброску российских танков в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Владимира Боенко - руководителя оккупационной "таможни ДНР" во временно захваченной части территории Донецкой области.

Помогает РФ перебрасывать танки в Украину. СБУ объявила подозрение главному &quot;таможеннику ДНР&quot;

На этой должности коллаборант обеспечивает опрокидывание военной техники, артвооружения и боеприпасов из России на восточный фронт Украины.

Для этого Боенко передал командованию вооруженными силами РФ бывшие склады и ангары Донецкой таможни общей площадью в тысячи квадратных метров.

Сейчас оккупанты используют захваченные помещения в качестве транзитных логистических центров для дальнейшей переправки вооружений, в том числе тяжелой бронетехники, на передовую.

Что известно о Боенко

По данным следствия, до захвата Донецка фигурант был заместителем начальника восточного регионального управления Государственной таможенной службы Украины.

Однако, в апреле 2014 года должностное лицо пошло на сотрудничество с подконтрольными России террористами "ДНР", а впоследствии получило «назначение» в местную оккупационную администрацию РФ.

Там он долгое время занимался вывозом из временно захваченной части территории региона в страну-агрессор агропромышленной, угольной и металлургической продукции.

Затем в ноябре 2022 года коллаборант стал главой оккупационной "таможни" в Донецке.

Объявление подозрения

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Боенко о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории на востоке Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, что в начале года двум жителям Донецкой области объявлено подозрение в госизмене.

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