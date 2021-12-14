Додаткові екрани в ноутбуках: ціль та особливості застосування

Компанія Lenovo оцінила рівень успіху та затребуваність ноутбуків з двома екранами. Щоб скласти конкуренцію іншим брендам, до виходу готують ThinkBook Plus із 17-дюймовим монітором. Ноутбук обладнаний додатковим екраном біля клавіатури. З'являється все більше моделей із другим монітором. Розглянемо переваги та особливості використання таких девайсів.

Додаткові екрани: навіщо вони потрібні

Необхідність у двох і навіть трьох моніторах обумовлюється робочими потребами. Дизайнери, програмісти, верстальники – це лише деякі категорії людей, яким потрібна така техніка. Можливість одночасно виконувати кілька завдань та спостерігати результат добре позначається на робочому процесі.

Використання зовнішнього стаціонарного монітора обмежує мобільність. Наявність ноутбука з додатковим екраном дозволяє вільно переміщатися конференціями, запускати програми без втрати видимості робочого простору.

Основні переваги додаткових моніторів:

відсутність необхідності ділити екран на дві частини;

висока якість пристроїв;

виконання ролі довідкового майданчика;

роздільна здатність FHD, 4K, UHD;

можливість бачити результат праці.

Геймери використовують девайс із додатковим екраном для оглядів карт та розміщення ярликів. Головний призначений безпосередньо для ігрового процесу.

Різновиди ноутбуків

Поки що тип розміщення додаткових моніторів перебуває в стадії формування, і єдиного стандарту не існує. Затребувані такі варіації:

Складана система двох додаткових екранів, які кріпляться до ноутбука за допомогою магнітів ліворуч та праворуч від основного. Пристрої можна розгорнути на 180 градусів. Їх необхідно підключити до ноутбука та встановити драйвери, щоб система запрацювала.

Вбудований у ноутбук другий екран розміщений над клавіатурою. Таке рішення вимагає серйозних змін у параметрах установки тачпада та розмірах, що на початковому етапі використання незвично. Цей варіант активно просуває компанія Asus. Вона випустила кілька моделей, які швидко стали популярними. Аналогічні рішення є і HP.

Зовнішня частина кришки використовується як другий монітор. Можна працювати, не відкриваючи пристрій. Такий ноутбук затребуваний переважно у дизайнерів.

Екран біля клавіатури. Має невеликі розміри. Підходить як довідковий монітор або для огляду результату.

Багато що залежить від того, як виробник реалізує конкретне рішення та розуміє потреби користувачів.

Популярні моделі

Zephyrus DUO 15SE від компанії Asus оцінили геймери. Встановлено процесори останнього покоління. Другий монітор на 14 дюймів розміщено над клавіатурою. Ультратонкий дизайн та потужна начинка – основні причини успіху девайсу.

OMEN X 2S наділений 32 ГБ оперативної пам'яті та процесором Intel Core i9-8. Додатковий екран розташований над клавіатурою. Його розмір – 6 дюймів, а роздільна здатність – 1080 пікселів.