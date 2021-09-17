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Доплати пенсіонерам: хто отримає виплати у наступному році

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Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 11:48
Доплати пенсіонерам: хто отримає виплати у наступному році Фото: ще одній категорії пенсіонерів встановлять додаткові виплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому". Встановлюються доплати пенсіонерам від 70 років та тим, хто має великий трудовий стаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 15 вересня 2021 року №963, оприлюднену на Урядовому порталі.

Постановою передбачено встановлення з 1 жовтня 2022 року щомісячної компенсаційної виплати пенсіонерам віком від 70 до 75 років у розмірі до 300 гривень. З 1 березня 2023 року ця виплата повинна щорічно індексуватись.

Окрім того, документ передбачає встановлення з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам старше 70 років, розмір пенсії яких не досягає 3000 гривень, додаткових виплат:

  • за наявності страхового стажу не менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок - доплати до 3000 гривень,
  • за наявності страхового стажу менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок - доплати до розміру, пропорційного наявному страховому стажу.

При цьому у пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж (25 років чоловіки і 20 років жінки), пенсійна виплата не може бути менше:

  • у пенсіонерів віком 80 років і більше - 2600 гривень,
  • у пенсіонерів у віці 70-80 років - 2500 гривень.

Крім того, з 1 грудня 2022 року пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років та які отримують пенсію в розмірі до 2500 гривень і не працюють, передбачено встановлення:

  • за наявності страхового стажу не менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок - доплати до 2500 гривень,
  • за наявності страхового стажу менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок - доплати до розміру, пропорційного наявному страховому стажу.

Працюючим пенсіонерам такі доплати встановлюються з дати звільнення з роботи.

Крім того, постановою встановлено, що жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року, до пенсії за віком встановлюється щомісячне підвищення в розмірі 9% пенсії за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія встановлена: з 1 січня - 1934 гривні, з 1 липня - 2027 гривень, з 1 грудня - 2093 гривні.

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