Доноры крови в Украине: как подготовиться и какие преимущества это дает

Донорство крови - это возможность спасти чью-то жизнь и проявить человечность. Кроме того, доноры могут бесплатно проверить состояние своего здоровья и получить несколько оплачиваемых выходных.

Подробнее о том, как подготовиться и как часто можно сдавать компоненты крови, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Кто может быть донором

Донорами крови в Украине могут быть здоровые люди от 18 лет и весом от 50 кг, однако в некоторых центрах крови принимают только людей с весом от 55-60 кг.

Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине.

Если с возрастом и килограммами все более или менее понятно, то, что означает выражение здорового человека. Здоровый человек - это тот человек, который не имеет противопоказаний.

Если у вас хронические заболевания, принимаете лекарства или стоите на учете, вы не можете быть донором временно или вообще.

В общем, противопоказания делят на временные и абсолютные. Перед походом в центр сдачи крови важно обязательно с ними ознакомиться.

Как подготовиться к сдаче крови

За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств, ведь эти вещества ухудшают свертывание крови.

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Из рациона также следует исключить:

жирную,

жареную,

копченую,

молочную пищу,

соление.

Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак. Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).

Не курите за час до сдачи крови. Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.

Как часто можно сдавать кровь

Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины - не более 4 раз в год. После пяти регулярных донаций рекомендуется перерыв не менее 3 месяцев.

Подробнее об интервалах между донациями можно узнать из таблицы, где цифры - это количество дней, после которых можно продолжить сдавать кровь.

Что получает донор после сдачи

В день сдачи крови донор имеет право на освобождение от работы с сохранением средней заработной платы за счет работодателя.

В то время как студенты в указанные дни освобождаются от занятий.

Кроме того, донору предоставляется дополнительный день отдыха, также оплачиваемый работодателем. По желанию, этот день можно присоединить к ежегодному отпуску.