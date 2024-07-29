Национальная разведывательная служба представила доклад, в котором говорится о том, что Северная Корея предполагает, что Чжу Ё может стать кандидатом на должность преемника диктатора. Также была проанализирована частота ее публичных выступлений с целью оценки общественных настроений.

В прошлом году около 60% публичной деятельности дочери Ким Чен Ына включали сопровождение отца на военных мероприятиях и мероприятиях, связанных с экономикой. В то же время слово "хяндо", которое переводится как "поводырь", свидетельствует о том, что она находится лишь на пути к тому, чтобы стать преемником диктатора. Также "хяндо" означает "освещать путь вперед в революционной борьбе" и обычно используется для обозначения лидеров или же их преемников.

В то же время не исключается и то, что Ким Чен Ын может выбрать преемником кого-то другого.

В частности отмечается, что Ким Чен Ын может иметь проблемы со здоровьем, поскольку он имеет избыточный вес и высокий риск сердечных заболеваний. Возможно, это связано со стрессом, курением и злоупотреблением алкоголем.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын является верховным лидером Корейской Народно-Демократической Республики с 2011 года, после смерти своего отца, Ким Чен Ира.

Диктатор известен своей авторитарной властью и жестким контролем над страной. Его режим характеризуется нарушениями прав человека, репрессиями против политических оппонентов и строгим контролем над медиа и информацией. Под его руководством Северная Корея активно развивает свою ядерную программу, что вызывает беспокойство у мирового сообщества.

Также он поддерживает тесные отношения с диктатором Владимиром Путиным. Их встречи подчеркивают сотрудничество между двумя странами в экономической и военной сферах.

В целом КНДР, под руководством Ким Чен Ына, регулярно прибегает к угрозам, в частности, Соединенным Штатам Америки, Южной Корее или другим странам, которых она считает "врагами".