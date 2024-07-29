RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дочь Ким Чен Ына готовят преемницей диктатора, но выбор не окончательный, - СМИ

Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дочь лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына Чжу Е готовят как преемницу северокорейского диктатора. Впрочем, выбор пока не является окончательным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Национальная разведывательная служба представила доклад, в котором говорится о том, что Северная Корея предполагает, что Чжу Ё может стать кандидатом на должность преемника диктатора. Также была проанализирована частота ее публичных выступлений с целью оценки общественных настроений. 

В прошлом году около 60% публичной деятельности дочери Ким Чен Ына включали сопровождение отца на военных мероприятиях и мероприятиях, связанных с экономикой. В то же время слово "хяндо", которое переводится как "поводырь", свидетельствует о том, что она находится лишь на пути к тому, чтобы стать преемником диктатора. Также "хяндо" означает "освещать путь вперед в революционной борьбе" и обычно используется для обозначения лидеров или же их преемников. 

В то же время не исключается и то, что Ким Чен Ын может выбрать преемником кого-то другого. 

В частности отмечается, что Ким Чен Ын может иметь проблемы со здоровьем, поскольку он имеет избыточный вес и высокий риск сердечных заболеваний. Возможно, это связано со стрессом, курением и злоупотреблением алкоголем.  

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын является верховным лидером Корейской Народно-Демократической Республики с 2011 года, после смерти своего отца, Ким Чен Ира.

Диктатор известен своей авторитарной властью и жестким контролем над страной. Его режим характеризуется нарушениями прав человека, репрессиями против политических оппонентов и строгим контролем над медиа и информацией. Под его руководством Северная Корея активно развивает свою ядерную программу, что вызывает беспокойство у мирового сообщества.

Также он поддерживает тесные отношения с диктатором Владимиром Путиным. Их встречи подчеркивают сотрудничество между двумя странами в экономической и военной сферах.

В целом КНДР, под руководством Ким Чен Ына, регулярно прибегает к угрозам, в частности, Соединенным Штатам Америки, Южной Корее или другим странам, которых она считает "врагами".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРКим Чен Ын