Дочь Путина продолжает публиковаться в научных журналах США и Швейцарии, - СМИ

Научные работы старшей дочери российского диктатора Марии Воронцовой продолжают публиковать в журналах США и Швейцарии. Это происходит несмотря на продолжающуюся войну РФ против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект "Можем объяснить".
Мария Воронцова является кандидатом медицинских наук и эндокринологом по образованию. Она продолжает публиковаться в западных научных журналах.
Проект "Можем объяснить" уточняет, что ссылка на ее публикации есть на сайте московского университета "Истина", где собраны научные тексты всех сотрудников вуза.
"Она пишет статьи по эндокринологии и медицине в американских и швейцарских издательствах: The Endocrine Society и MDPI Publishing. В 2022 и 2023 году вышли четыре текста Воронцовой", - говорится в материале.
Фото: Публикации дочери Путина (t.me/mozhemobyasnit)
Отмечается, что три из них вышли после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Воронцова выпускает статьи не одна, а в соавторстве с коллегами из Московского государственного университета, в частности с факультета фундаментальной медицины, где с 2022 года занимает должность заместителя декана.
На странице НАПК указано, что против Марии Воронцовой ввели санкции ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Украина.
Отмечается, что санкции не запрещают публиковаться в научных журналах стран Запада, некоторые из них даже оплачивают такую работу, однако в основном именно авторы работ платят за возможность опубликоваться в журналах.
"Можем объяснить" объяснило, что статью должны цензурировать перед публикацией. Издательство MDPI Publishing существует с середины 1990-х и это журналы с открытым доступом. А вот The Endocrine Society считается достаточно хорошей организацией в научных кругах.
Публикации дочери Путина в этих научных журналах могут сказаться на репутации издательств.
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