В Донецке усугубилась проблема с общественным транспортом: в ЦНС назвали причину
Российские захватчики в оккупированном Донецке привлекают в ряды своей армии украинских водителей. В захваченном регионе сообщается о сокращении сети общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра национального сопротивления.
"Да, в городе существенно не хватает водителей, ведь большинство мужского населения было мобилизовано в армию оккупанта. Также значительная часть покинула город из-за отсутствия там жизненных условий", - пишет ЦНС.
Пока желающих приезжать в Донецк, поэтому много "свободных" транспортных средств оккупационная администрация передала армии России.
Также в ЦНС отметили, что каждый житель может помочь вернуть город к мирной жизни: сообщать о расположении россиян, а оружия Силы Обороны, с помощью современного, смогут отправить врагов в ад, не причиняя вреда гражданскому населению.
Напомним, россияне пытаются увеличить явку на так называемых "президентских выборах" на временно оккупированных территориях путем принудительного голосования личного состава . Основной целью этих "выборов" является не выбор российского диктатора Владимира Путина, а "высокая явка", что будет свидетельствовать о поддержке оккупации со стороны местного населения.
Для достижения большего количества участников, россияне организуют "выборы" в своих оккупационных частях, расположенных на ВТО. За высокую явку отвечают заместители политического руководства. Оккупационные войска должны завершить голосование до 15 марта, а их бюллетени станут основой для фальсификации уровня участия.
Кроме того, в странские партизаны обнаружили российскую военную технику в ходе разведки в поселке Гвардейском Симферопольского района . Оккупационные силы планируют использовать ее для проведения военной операции на Херсонском направлении. Агенты предприняли ряд действий в Гвардейском, Крым. В ходе разведки они обнаружили местонахождение военной техники, в частности, КАМАЗов, артиллерийских тягачей и установок "Мста-Б".
По данным партизан, все средства будут использованы для перемещения военного личного состава и артиллерийских установок на Херсонском направлении.
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