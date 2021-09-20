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У Донецькій області зафіксували трибальний землетрус

Автор: Дмитро Левицький

У Донецькій області вчора, 19 вересня, стався землетрус. Сила підземних поштовхів склала 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходився в Добропільському районі Донецької області, за 12 кілометрів на південний захід від міста Добропілля.

Підземні поштовхи могли відчувати люди всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах. Землетрус не ніс загрози для місцевого населення.

"Останній землетрус із зазначеного району було зареєстровано 07 серпня 2020 року з магнітудою 2,9", - заявили в центрі спецконтролю.

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Донецкая областьЗемлетрус