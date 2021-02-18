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У Донецькій області повідомили про підозру помічникові бойовиків "ДНР"

Автор: Роман Тверденко

В Донецькій області повідомили про підозру жителю міста Лиман. Він у 2014 році допомагав бойовикам так званої "ДНР".

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, чоловік допомагав бойовикам чергувати на дорогах району. В його обов'язки входило здійснення фільтраційно-пропускного режиму на дорозі між Лиманом та селищем Ставки. Одним із завдань було "виявлення патріотично налаштованих громадян".

35-річному чоловікові повідомили про підозру за ч.2 статті 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). При цьому ч.6 статті 260 передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, якщо особа, яка знаходилась у складі бойовиків, добровільно вийшла звідти і повідомила про це органи державної влади або місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Горлівці підірвали ватажка місцевої "народної міліції" Сергій Попова на прізвисько "Довгий". Вибух стався сьогодні вранці, в автомобілі крім бойовика перебувала дитина.

Також стало відомо ім'я колишнього "заступника міністра інформації ДНР", якого викрили і заарештували на підконтрольній території. Це політтехнолог Володимир Пряхін.

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