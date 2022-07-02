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В Донецькій області скорочують комендантську годину

Фото: в Донецькій області скорочують комендантську годину (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Донецькій області скорочують тривалість комендантської години. З понеділка, 4 липня, вона діятиме з 22:00 до 04:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - написав він.

Кириленко закликає усіх відповідально ставитися до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області комендантська година тривала з 21:00 до 05:00.

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Комендантська годинаДонецька область