В Донецькій області скорочують комендантську годину

В Донецькій області скорочують тривалість комендантської години. З понеділка, 4 липня, вона діятиме з 22:00 до 04:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram .

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - написав він.

Кириленко закликає усіх відповідально ставитися до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.