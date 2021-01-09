ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Донецькій області в результаті вибуху поранений підліток

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила, що в Донецькій області в результаті спрацьовування вибухового пристрою постраждав 16-річний підліток. Інцидент стався в населеному пункті Благодатне.

Популярні новини

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, 5 січня медпрацівники лікарні у Великій Новосілці повідомили спостерігачам про те, що 3 січня до них доставили хлопчика з пораненнями ноги і руки, які відповідали наслідків вибуху. Його перевели в лікарню в Маріуполь.

Крім того, батько підлітка повідомив по телефону команді Місії, що 3 січня його син отримав осколкові поранення ноги і руки після того, як приніс додому і спробував розібрати предмет, який він знайшов у сміттєвому баку. Хлопчик знайшов невелику закриту металеву трубку в Благодатному і отримав поранення, коли намагався розібрати її.

Раніше ОБСЄ зафіксувала поранення громадянського суспільства в Донецькій області. Чоловік підірвався на вибуховому пристрої.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала 218 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄ