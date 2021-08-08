У Донецькій області реконструюють 114 км ліній електропередачі до кінця року

"Ці кошти спрямовуються на модернізацію та розвиток енергетичної інфраструктури регіону відповідно до потреб його мешканців. Реконструкція стосується ліній середнього та низького рівня напруги. Тобто тих, які безпосередньо відповідають за наявність електричного струму у жителів контрольованої території Донецької області, підприємств і організацій", - йдеться в повідомленні.

У 2021 році компанія планує інвестувати в мережі 332 млн грн.

Всього у 2021 році "ДТЕК Донецькі електромережі" планує повністю замінити понад 114 кілометрів ліній електропередачі, 36 розподільних пунктів і трансформаторних підстанцій.

Для порівняння, у 2020 році компанія мала можливість оновити тільки 23 об'єкти.

У компанії заявили, що збільшити обсяги коштів, які компанія інвестує в проекти повної заміни енергообладнання, стало можливим завдяки переходу компанії на стимулюючий інвестиції RAB-тариф.

Нагадаємо, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення шляхом різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його прийняття.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну та оновлення електричних мереж.

У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.