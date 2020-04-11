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У Донецькій області підтвердили 5 випадків одужання від COVID-19

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 21:48
У Донецькій області підтвердили 5 випадків одужання від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одужали жителі Маріуполя та Білозерська

У Донецькій області підтвердили 5 нових випадків одужання від захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кириленка, четверо пацієнтів вилікувалися від коронавірусу в Маріуполі та один у Білозерську. Загалом одужали від захворювання на коронавірус вже 6 людей.

"Отже, загалом на сьогодні з 11 випадків зараження коронавірусом маємо 1 летальний (у Дружківці) та 6 одужань (4 у Маріуполі та по одному у Бахмуті й Білозерську)", - розповів він.

У Донецькій області підтвердили 5 випадків одужання від COVID-19

Нагадаємо, раніше в МЗС повідомляли про одужання від коронавірусу ще чотирьох громадян України, які перебувають за кордоном. Загалом вилікувалися від коронавірусу вже 23 українці, ще 172 перебувають на лікуванні.

Крім того, сьогодні стало відомо про перший випадок одужання від коронавірусу в лавах Збройних сил України. Вилікувалася від коронавірусу військова лікарка з Хмельницького.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 11 квітня в Україні зафіксовано 2511 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Жертвами хвороби стали 73 пацієнти. Ще 79 українців вже одужали від COVID-19.

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