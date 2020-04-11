В Донецкой области подтвердили 5 случаев выздоровления от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выздоровели жители Мариуполя и Белозерская

В Донецкой области подтвердили 5 новых случаев выздоровления от заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

По словам Кириленко, четверо пациентов излечились от коронавируса в Мариуполе и один в Белозерске. В общем выздоровели от заболевания коронавирусом уже 6 человек.

"В итоге, на сегодня из 11 случаев заражения коронавирусом имеем 1 летальный (в Дружковке) и 6 выздоровлений (4 в Мариуполе и по одному в Бахмуте и Белозерске)", - рассказал он.

Напомним, ранее в МИД сообщали о выздоровлении от коронавируса еще четырех граждан Украины, которые находятся за рубежом. В общем вылечились от коронавируса уже 23 украинца, еще 172 находятся на лечении.

Кроме того, сегодня стало известно о первом случае выздоровления от коронавируса в рядах Вооруженных сил Украины. Вылечилась от коронавируса военный врач из Хмельницкого.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 случаев заболевания на коронавирусную инфекцию. Жертвами болезни стали 73 пациента. Еще 79 украинцев уже выздоровели от COVID-19.