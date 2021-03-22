В Донецькій області на перехресті зіткнулися автомобілі: дві людини загинули, три - поранені

У Донецькій області в місті Торецьк сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті дві людини загинули та ще три отримали поранення.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Інформація про ДТП надійшла рятувальникам у неділю о 16:35. Подія сталася на перехресті вулиць Центральна та Маяковського.
Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Audi А4 та Mitsubishi Lancer загинули обидва водії. Їхні тіла деблокували рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента.
Крім того, постраждали ще три особи - 2001, 2002 та 2005 років народження. Їх госпіталізували до лікарні в Торецьку.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Раніше під Харковом сталася ДТП за участю автомобілів Tesla. В результаті аварії постраждали шестеро осіб.
РБК-Україна писало, що 16 березня, в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку. В результаті події дві людини загинули.