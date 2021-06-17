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У Донецькій області відкрили реконструйоване приймальне відділення лікарні

Автор: РБК-Україна

У Покрові Донецькій області після реконструкції відкрили приймальне відділення Клінічної лікарні інтенсивного лікування. Реконструкція була проведена за програмою президента "Велике будівництво".

Про це повідомили в Донецькій обласній адміністрації.

Відділення не лише відремонтували, а й збільшили площу від 280 до 454 квадратних метрів. Окремо добудували бокс, який дозволяє приймати одразу дві машини "швидкої" з пацієнтами.

Також повністю замінили системи опалення, водопостачання, каналізації і пожежної сигналізації, встановили нові системи кондиціонування та вентиляції.

Всередині приміщення розпланували так, аби пацієнтів можна було швидко приймати, проводити діагностику та надавати оперативну допомогу, що особливо важливо в екстрених випадках.

На ремонт і придбання нового медичного обладнання витратили 25,2 млн гривень. Зокрема, у відділенні з’явився новий апарат ультразвукової діагностики та сучасна рентгенівська система.

Нагадаємо, цього року за програмою Володимира Зеленського по всій країні проходить масова реконструкція та переобладнання відділень у лікарнях.

Як повідомляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, протягом року відкриють 177 сучасних приймальних відділень.

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