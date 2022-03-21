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У Донецькій області від обстрілів окупантів за добу загинули 3 мирних жителів

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Донбас, Понеділок 21 березня 2022 02:17
У Донецькій області від обстрілів окупантів за добу загинули 3 мирних жителів Фото: за добу в Донецькій області в результаті обстрілів російських загарбників загинули 3 мирних жителя (t me polkazov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті російських обстрілів в Донецькій області за минулу добу загинули 3 мирних жителів. Всього спочатку вторгнення Росії в регіоні вбито понад 100 цивільних. Точніше число жертв в Маріуполі і Волновасі встановити поки неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Сьогодні в результаті російських обстрілів в Донецькій області загинули 3 людини, 5 отримали поранення", - написав у Telegram глава Донецької ОВА.

Кириленко додав, що на території області знаходяться жертви росіян у Харківській та Луганській областях. За його словами, в Слов'янську - 1 загиблий і 1 поранений, в Бахмуті - 2 загиблих і 1 поранений.

"В цей час неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі", - зазначив глава ОВА.

Всього з початку російського вторгнення в Донецькій області вбито 108 і поранено 442 мирних жителів. Як зазначили в ОВА, ці цифри не враховують кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У Донецькій області від обстрілів окупантів за добу загинули 3 мирних жителів

Фото: спочатку російського вторгнення в Донецькій області загинули понад 100 мирних жителів (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, 20 березня російські загарбники завдали бомбового удару по школі в Маріуполі, де від обстрілів ховалися близько 400 мирних жителів.

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