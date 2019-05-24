У Донецькій області два асфальтні заводи викрили на забрудненні атмосфери

У Донецкій області Слов'янська місцева прокуратура розпочала розслідування за фактом забруднення атмосферного повітря двома асфальтно-бетонними заводами, розташованими у курортній зоні. Про це повідомляє РБК-Україна із посилання на прес-службу прокуратури.

Йдеться про два асфальтно-бетонних заводи ТОВ "Хозхімсервіс" та ТОВ "Сєверодонецький асфальтно-бетонний завод". Вони розташовані на території Райгородоцької селищної ради у санітарній зоні Слов’янського курорту та охоронній зоні річки Сіверський Донець.

"У ході своєї господарської діяльності вказані підприємства здійснюють викиди у вигляді чорного диму в атмосферне повітря", - зазначили у прокуратурі.

При цьому у підприємств не було спеціальних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які дають право використовувати такі об’єкти.

Прокуратура за фактом забруднення повітря шкідливими речовинами (ч. 1 ст. 241 КК України) внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На теперішній час досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада звернулася до Кабінету міністрів і президента з приводу визнання басейну річок Хомора і Случ зоною надзвичайної екологічної ситуації.