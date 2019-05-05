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В Донецькій обл. на хабарі затримали командира роти

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 23:45
В Донецькій обл. на хабарі затримали командира роти
Фото: затримання (facebook.com/pressjfo.news)

Командир вимагав хабар за непритягнення до відповідальності за втрачене майно

Військова прокуратура Донецького гарнізону зі складу операції Об’єднаних сил (ООС) задокументувала отримання командиром зведеної роти однієї з військових частин хабара у розмірі 5,5 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що старший лейтенант вимагав від підлеглого військовослужбовця неправомірну вигоду за непритягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за нібито втрачене речове майно.

"Після передачі першої частини неправомірної вигоди в сумі 3000 гривень незаконну діяльність хабарника припинено", - повідомили в прес-центрі ООС.

Під час огляду місця події було знайдено предмет неправомірної вигоди, а також було проведено невідкладні слідчі дії після яких прийнято рішення про затримання фігуранта, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

"Слідчі дії тривають, встановлюється причетність інших посадовців до вчинення кримінального правопорушення", - додали в прес-центрі ООС.

 

Фото: затримання (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі за хабар засудили двох поліцейських. У 2015 році правоохоронці разом з цивільним агентом затримали 18-річного місцевого жителя та під загрозою арешту за купівлю наркотиків вимагали хабар у розмірі 500 грн.

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