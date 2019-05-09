У Донецькій обл. обстріляли житловий будинок

В Костянтинівці (Донецька область) чоловік обстріляв із вогнепальної зброї житловий будинок, в якому знаходились мешканці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції розповіли, що до Костянтинівського відділу поліції надійшла інформація про те, що невідомий, під’їхавши на автомобілі до приватного будинку, відкрив вогонь по будівлі. На місце прибули слідчо-оперативна група, експерти та керівництво відділення поліції.

"Під час огляду місця події експертами було вилучено 14 гільз калібром 9 мм. від вогнепальної зброї. Лише дивом не постраждали ані господарі будинку, ані звичайні перехожі, які в будь-який момент могли потрапити під вогонь", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські заявили, що було піднято усі сили міста й за декілька годин оперативники змогли встановити автівку, в якій пересувався злочинець, а згодом і власника.

"Під час огляду транспортного засобу в салоні було вилучено гільзу калібром 9 мм. Крім того, за місцем його мешкання виявлено 400 набоїв до автоматичної зброї. Сам підозрюваний від будь-яких пояснень відмовляється", - заявили в Нацполіції.

Правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Київській обл. обстріляли з гранатомета житловий будинок. Речник Нацполіції Київської області Микола Жукович повідомив, що до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Бориспільського району було чути вибухи, а прибувша на місце інциденту слідчо-оперативна група знайшла залишки від самого РПГ.